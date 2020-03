Erkki Koort: tšehhid ja meie e-koroona

Tšehhi teadlased avastasid, et Eesti ID-kaardiga on võimalik sooritada pahalastel tegusid ilma omaniku teadmata. FOTO: Erik Prozes

Tegelikult plaanisin ainult Tšehhist kirjutada, aga mitte ühtegi päeva ega uudist ei möödu enam ilma koroonata. Kuidas me enne toime tulime? Kuidas me pärast toime tuleme? Mis seda «igapäevast koroonat» asendama hakkab? Praegu suudab see juba varjutada kõik muu. Huvitav on muidugi jälgida, et ajakirjanduse ja ühiskonna temperatuur ei peegeldu kuidagi valitsuse aktiivsuses. Igasugune meediaruum kihab, kuid valitsus alles kaalub, arutab ja soovitab.