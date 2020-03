Kesk-Euroopas asuval Tšehhil on oluline roll Euroopa julgeoleku seisukohast. Nähtavad rünnakud ja varjatud luuretöö on olnud sealse eksistentsi lahutamatu osa. Arvestades, et tegemist on slaavlaste sekka kuuluva rahvaga, näeb Venemaa seda riiki teise pilguga.