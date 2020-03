Seda filmi ei taha kinod näidata

Tellijale

Laiem avalikkus on kuulnud temast eeskätt tema kontroversiaalsuse tõttu, mis kaasnes 2016. aasta septembris postitatud videoga «2016/09/27: Part 1: Fear and the Law», mis oli esimene paljudest videotest sarjast «Professor against political correctness». Kuid väga suur hulk inimesi teab Petersoni kui bestselleri «12 elu mängureeglit» autorit, kelle siht on õpetada inimesi lihtsamalt elama.