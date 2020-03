Euroopa uus migratsioonikriis on väga erinev 2015. aasta põgenikekriisist. Sel korral ei ole see spontaanne, vaid reguleeritud, ja valla päästetud poliitilistel eesmärkidel. Selle korraldaja on Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, kes otsustas kasutada ligi nelja miljonit Türgis viibivat põgenikku Euroopa Liidu survestamiseks.