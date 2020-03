Naftasõjas saavad pihta õlitootjad

Tellijale

«Selge on see, et sellise hinnaga põlevkiviõli toota ei ole kellelgi õnnestunud,» kommenteeris ta nafta hinda, mis langes eile õhtuks 37 dollari peale barrelilt. «Oleme sellise hinna ühe korra (2015. aastal – J. R.) üle elanud. Lühikest aega on võimalik hakkama saada, aga [eile] hommikul langes hind alla muutuvkulu, mis tähendab, et pikapeale kaob investeerimisvõime.»