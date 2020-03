Kas Tokyo OM toimub? Port: 50:50

Tellijale

Pordi sõnul oli olemas kartus, et 2020. aastal hakkab maailmas möllama pandeemia ehk kogu riiki või kontinenti haarav nakkushaigus. «USA julgeolekuteenistuse raportis oli kirjas, et selline asi võib toimuda, ning neile langeb suur vastutus toetada maid, kellel on raskusi. Erialavaldkonnas nähakse säärast ohtu pidevalt ette.»