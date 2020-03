Räpina lossi saal ajas kultuuriinimesed vallaga tülli

Tellijale

«Sambad on arhitekti poolt kavandatud, lisaks olid saalis vanasti valged kahhelkivist ahjud – need annavadki saalile interjööri, tunnetuse,» rääkis hoones tegutseva Räpina koduloo- ja aiandusmuuseumi juht Kersti Murumets. «Vald aga ütleb, et sambad tõsteti ära juba aastakümneid tagasi ja vaja on funktsionaalset saali.»