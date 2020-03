Aivar Kokk: välismaalaste seadus taotleb õiglast konkurentsi

Tellijale

Riigikogu menetluses on välismaalaste seaduse muudatused, mille eesmärk on raskendada Eestis töötamise reeglite rikkumist ja kuritarvitamist. Plaanitavad muudatused aitavad lahendada nii maksudest kõrvale hiilimise kui ka illegaalsete välistöölistega seotud probleeme.

Selge on see, et Eesti on väike avatud majandusega riik ning ettevõtete tööjõuvajaduse rahuldamiseks tuleb siia igal aastal ajutiselt tuhandeid inimesi. Mõõdukas tööränne ei ole probleem, senikaua kuni see toimub Eesti seaduste järgi. Kui kokku lepitud võrdsetest konkurentsitingimustest hakatakse mööda hiilima, on meil probleem, mis vajab lahendamist.