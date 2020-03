Jaak Laineste: probleem pole mitte äpid, vaid taksoteenus

Tellijale

Kindlasti tuleb nõustuda, et äpitaksod pole mingi jagamismajandus, vaid on taksoteenus nagu iga teinegi. Küll aga pole probleem siin mitte äppides, vaid taksoteenustes.

Olles sunnitud Tallinnas aeg-ajalt emba-kumba kasutama, võib öelda, et tarbija seisukohast on need nagu öö ja päev: veel mõni aasta tagasi sain Balti jaama juurest taksoteenusest tänava äärest vana haisva auto, valida seal ei tohi, vaid tuleb võtta esimene, ning selle hinnaks oli ligi kümme eurot kilomeetri eest ja seda täiesti litsentseeritud ja legaalselt kinnitatud hinnakirja järgi.

See on muidugi kõige hullem kõigist näidetest, aga ka viisakate taksofirmade puhul ei saa ma valida autot, ma ei saa mingit infot selle kohta, kui kaugel on tellitud sõiduk ja millal see tegelikult kohal on, ma ei saa valida kõige kiiremini saabuvat sõidukit, vaid mind pannakse pooletunnisele ooteajale.