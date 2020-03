Philippe Jourdan: paastuaja armastuse eeskuju Itaaliast

Tellijale

Keegi pole tulnud neid välja vahetama. Kolleegid on leidnud vabandusi ja arstitõendeid – hirm nakatuda on liiga suur. Aga keegi ei tea, kuidas nad oleksid käitunud, kui nad oleksid olnud tol õhtul ise seal. Piir kangelase ja põgeneja vahel on sageli väga õhuke. Liiga kerge oleks öelda, et Dana, Giovanna ja Fabio olid ainsad tublid. Sel saatuslikul õhtul tegid nad seda, mida nad iga päev teevad. Aga seekord on nad kangelased: sellised, nagu me tahaksime alati olla, nende kolleegid aga niisugused, nagu me tavaliselt oleme. Sellised kriisid nagu praegune tuletavad meile meelde, et keegi ei saa elada teiste abita. Me kardame ohte, nii reaalseid kui ka kujuteldavaid. Ja sageli unustame need, kes meid kaitsevad. Selles kontekstis on võib-olla seekordne paastuaeg eriline.