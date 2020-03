Andi Hektor: pisikese viiruse õppetund

Tellijale

Mida võis mõelda Hollandi ärimees ja teadlane Antonie van Leeuwenhoek, kui ta aastal 1674 vaatas oma uude mikroskoopi ja avastas üllatusega, et meid ümbritsev keskkond kubiseb pisikestest tegelastest? Kindlasti ajas see tema ihu veidralt kihelema. Sügelus sügeluseks, tema avastatud mikroskoop pani aluse tänapäevasele teaduslikule arusaamisele nakkushaigustest. Enne seda usuti, et haigused tulevad küll pahadest vaimudest, küll mustusest ja levivad paha lõhnana või nõidade käsul. Leeuwenhoeki avastus võimaldas meil hakata end palju tõhusamalt nakkushaiguste eest kaitsma. See muutis arusaadavaks, miks toimivad karantiin ning ruumide, toidu ja käte steriliseerimine. Aga kaude aitas see jõuda ka vaktsineerimise, antibiootikumide ja muude tänapäevaste nakkushaiguste tõrjujateni.