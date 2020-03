Kaur Lass: seadus vassijatele

Tellijale

Varem kehtis lihtne põhimõte, et ehitada ei tohtinud teisti, kui määras kehtiv detailplaneering. See tagas avalikkuse ees kokku lepitud ehitusmahtude arusaadavuse. Kogu planeerimisprotsess oli süsteemselt avalik. Praegu see enam nii ei ole. Kadunud on detailplaneeringu eskiisi avalikud arutelud ja planeeritavale maa-alale välja pandavad infotahvlid. Varasem arutelude keskne planeerimine on asendunud kirjaliku menetlusega, mis on riigi üle külvanud bürokraatiaga. Kodanik – ja eriplaneeringu puhul isegi kohalik omavalitsus – on jäänud sõnaõiguseta. Aga see pole veel kõik – planeerimisest saab projekteerimistingimuste abil ka mööda hiilida.

Probleemi alge on selles, et kehtiva planeerimisseaduse menetlus viidi läbi haldusliku omavoli korras. Juba 2014. aasta alguses juhtis Eesti Planeerijate Ühing kirjalikus pöördumises riigikogu poole tähelepanu, et planeerimisseaduse eelnõu koostamine justiitsministeeriumi poolt on seadusega vastuolus. Ühingu hinnangul toimis kehtiv planeerimisseadus suhteliselt hästi, mistõttu vajab seadus vaid edasiarendamist. Lisaks planeerijatele esitasid seaduse vastu argumenteeritud seisukohti Eesti Arhitektide Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Linnalabor, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, paljud ettevõtted ja tegevplaneerijad. Enamik ei saanud oma kirjadele kunagi vastuseid, mis oli ilmselge halduslik omavoli.