Romaan nagu Rubiku kuubik: liiga «Väike Ferdinand»

Kaur Riismaa uus romaan «Väike Ferdinand» sunnib lugejat küsima: kuidas üht raamatut lugeda? Kitsamalt – kuidas lugeda just seda, Kaur Riismaa raamatut; aga ka laiemalt – kuidas üleüldse tuleks raamatuid lugeda? Mis positsioonil on lugeja, mis positsioonil tegelased ja tegevus? Kellel on looja roll, kes pelgalt imetleb loomingut ning kuivõrd kehtib väide, et teos sünnib autori, raamatu ja lugeja ühistööna?