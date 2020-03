Tellijale

Kunstnik Marge Monko uurib oma teostes, kuidas on omavahel seotud naine, visuaalkultuur ja tarbimis­iha. On ju selge, et igasugused pildid ja kujutised avalikus ruumis mõjutavad inimest – õpetavad nii-öelda «õigesti» mõtlema. Oma kunstipraktikas võtab Monko säärased, juba olemas olevad, tugevalt laetud kujutised ning töötleb neid. Näiteks paneb ta pildid uude konteksti või toob nende ajaloo ja varjatud eeldused uut moodi nähtavale. Viimastel aastatel on Monko saanud palju inspiratsiooni vanadest reklaamidest. Hiljuti sai Berliinis näha tema näitust «Flawless, Seamless». Näituse eelviimasel lahtiolekupäeval avas kunstnik oma loomingu tagamaid laiemalt.