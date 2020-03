Kultuuri lühiuudised

Tellijale

Popstaarid tühistavad kontserte

Koroonaviiruse epideemilise leviku tõttu on eelolevate kontsertide ära jätmisest teatanud Madonna, Miley Cyrus ja ansambel Pearl Jam. Cyrus pidi esinema heategevuskontserdil Austraalias, mis nüüd ei toimugi. Pariisi võimud keelasid suured rahvakogunemised ja seoses sellega jäeti ära Madonna kaks kontserti. Viiruseriskile viidates jättis Pearl Jam ära turnee Kanadas ja Ameerikas. Aprillis pidi Californias toimuma Coachella muusikafestival (esinejate hulgas Rage Against the Machine, Travis Scott, Frank Ocean jt), kuid seegi lükati esialgu oktoobrisse.