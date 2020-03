Tellijale

Peale tööstustoodangu statistika andis Eesti Pank teada, et on analüüsinud läinud aasta lõpu Eesti maksebilanssi, kust selgub, et rahvusvaheline kaubavahetus, mis on pikka aega kasvanud, hakkas mullu kahanema. Maailmamajanduse üldise jahenemise ja koroonaviiruse leviku tõttu kahaneb väliskaubandus ka selle aasta esimesel poolel.