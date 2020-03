Itaalias asuvad Eesti sportlased jäävad trennidieedile, koju ei kiputa

Tellijale

Perugia vollemeeskond on Itaalias üks väheseid pallimänguvõistkondi, kes jätkab treeninguid. Näiteks korvpallurid Siim-Sander Vene, Rain Veideman ja Henri Drell on jäetud sundpuhkusele.

Veideman märkis, et praegune aeg on klubidele keeruline. Midagi ei toimu, kuid nad on kohustatud mängijatele palka maksma. «Räägitakse, et kui jälle mängida tohib, alustatakse võib-olla kohe play-off’iga. Kui kuu aega ei saa trenni teha, siis kuidas pärast jätkata? Mõni mees unustab liikumise 24 tunniga ära, mis siis veel kuust ajast rääkida!»