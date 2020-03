Lauri Vahtre: Narva – suur idee

Tellijale

Pärast iseseisvuse taastamist suurt ideed enam polnud, jäid peenhäälestus ja igav Skandinaavia riik. Mis on üllatav. Ei saa ju praegugi öelda, et meie ainus mure on kokku kuivanud edu Eurovisioonil. Vähe sellest, tegelikult võib öelda, et me pole oma riigi ülesehitamisega poolele teelegi jõudnud.