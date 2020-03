Iris Pettai: taastav õigus ehk õigus kooselule saripeksjaga

Tellijale

Nn taastavast õigusest on saanud Eestis põhiviis kriminaalmenetluseni jõudnud perevägivallajuhtumite asjades õigusemõistmisel. Tundub igati ratsionaalne ja loogiline, et kui inimesed, aga ka organisatsioonid, isegi riigid, on konfliktis, püütakse neid lepitada. Eestis on lausa selline ametikoht nagu riiklik lepitaja. Mis võiks olla veel parem, kui konflikti osapooled saavad vastastikku oma seisukohti esitada, otsida kompromisse ning pärast lepitamist rahulikult koos eksisteerida?

Sotsiaalministeeriumi teenus Ohvriabi viis eelmisel aastal läbi 800 perelepitust, kusjuures enamikul juhtudest oli mängus füüsiline väärkohtlemine (peksmine jms). Tekib küsimus, kui õigustatud on selline praktika ja kas lepitus on pere­vägivalla korral parim lahendus. Mis tegelikult lepituse taga peitub? Millised on tagajärjed? Millised on riskid? Ja kelle õigusi õigupoolest taastatakse ja kaitstakse, kas ohvri või vägi­vallatseja omi?

Sageli eeldatakse, et lepitatakse lihtsalt peretülisid ja konflikte, mida ei saa liigitada kuritegude hulka. Sotsiaalministeeriumi 2016. aasta veebiväljaandest võib lugeda, et Eestis ei edastata lepitusse väga raskeid juhtumeid, vaid et need on tavaliselt olmetülid ning konflikti osapooled on avaldanud soovi leppida. Tegelikult olmetülid ei jõuagi kriminaalmenetlusteni ega ka lepituseni. Kõigist perevägivalla asjadest moodustab lõviosa füüsiline vägivald (üle 80 protsendi). Tutvudes kohtutoimikutega, kus lõpptulemuseks on lepitamine, selgub, et 80–90 protsenti lepitusjuhtumitest on seotud füüsilise vägivallaga, mis on mõnikord olnud hirmuäratavalt julm. Seega on tavaline praktika, et lepitamise käigus «lepitatakse» sari­peksjat tema ohvriga.