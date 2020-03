Eesti Teede hinnalipik tundub teistele ülepakutud

Tellijale

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks peavad huvilised esitama nõuetele vastava pakkumise nii, et see jõuaks märkustega «konfidentsiaalne» ja «mitte avada enne 1. juuni 2020 enampakkumist» superministeeriumisse hiljemalt 1. juuni lõunaks. Osavõtutasu on 20 000 eurot ja tagatisraha 500 000 eurot.