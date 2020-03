Juhtkiri: Eesti Kongress 30

Ei ole sugugi vähetähtis, kuidas me midagi teeme. Kas rohmakalt või õiguslikult ja filosoofiliselt elegantselt. See, et just kodanikkond on õige pärija vabadusele ja riiklusele, mille võõras võim verise väega röövis, oli kaheldamatult elegantne idee. Ja see mõte on endiselt väga olulisel kohal meie riikluse vundamendis.