Piimatööstur: viirus mõjutab väga meie tööd

Oo jaa, see mõjutab meid väga,” kostis ainukese Eesti piimatööstusena Hiina turule eksportiva E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas vastuseks küsimusele, kas koroonaviiruse levik on siinse tehase tööd mõjutanud. „Jaapanlased just kirjutasid, et nad tühistavad seoses koroonaviirusega aprilli alguses meile tuleku. Hiina on olnud viimased poolteist kuud täiesti välja lülitatud. Tõsi, saime nüüd Hiinast raporti, et sellest (eelmisest – toim.) nädalast hakati uuesti restorane avama,” kirjeldas Murakas. „Väga loodame, et Hiina saab tavapärase rütmi tagasi ja koroonaviiruse karantiin lõpeb. Just teadmatus, mis edasi saab, on kõige raskem.”