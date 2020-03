Hiina turule pääsemine eeldab ülirangete kvaliteedinõuete täitmist

Valio Eesti tegevdirektori Maido Solovjovi sõnutsi nad Hiinale ei panustada, sest juustukultuur on seal alles kasvamas ja tarbimine veel väike. „Ekspordime 25 riiki ja eesmärk on olemasolevates riikides rohkem müüa,” ütles ta. FOTO: Mihkel Maripuu

Kui meie siin Eestis arvame Hiinast tuleva kauba suuresti pahnaks ja oletame, et seal maal ei teata kvaliteedist midagi, siis meie piimatööstuste kogemus ütleb, et Hiina turule pääsemise kvaliteedinõuded on üliranged ja nende täitmine eeldaks nii mahukaid investeeringuid, et tihtilugu osutub eksport sinna ebamõistlikult kalliks.