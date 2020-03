Jürgen Ligi: millega tegeled, riigikogu esimees?

Tellijale

Millega tegeled, riigikogu liige?» on hea küsimus sõltuvalt toonist. Ajakirjandus sellele vastuseid suurt ei vahenda ja enesereklaam teadagi tõukab eemale. President küsis seda üsna retooriliselt aastapäevakõnes, aga varem on tal selle ajendiks olnud konkreetsed juhtumid, kus valitsus aru andmise asemel riigikogu sõimab ja too näib sellega justkui leppivat. Ta on öelnud, et eelkõige on siin küsimus riigikogu juhatusele, ent elevant saalis on siiski riigikogu esimees, kes meil olukordades, kus peaks parlamendi väärikust kaitsma, sekkub hoopis valitsuse poolel.