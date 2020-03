Jakob Juhkam: «Pigem ei» taotleb igas aspektis ajatust

Tellijale

Täna esietendub Von Krahlis «Pigem ei», mille on lavastanud Juhan Ulfsak ning dramaturg on Taavi Eelmaa. Lavastuse helilooja on Jakob Juhkam, keda näeb ka etenduse ajal koos näitlejatega laval. Intervjuus räägib ta «Pigem ei» ajatusest, emotsioonide panemisest helidesse ning Krahli ja NO99 ühisosast.