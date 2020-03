Tellijale

Bryan Adams on säärane staar, kelle pääl kriitikutel on hää tallata ja hambaid teritada. Tagasihoidliku olemisega, kaine loomuga, Kanadast, raadiosõbraliku muusikaga, rõhutatult esteetilise-puhta fotograafilise pilguga... Kerge ära lahterdada, turvaliseks või ohutuks nimetada ja natuke tögadagi.

Fotografiskas on praegu avatud tema fotonäitus «Päevavalgel» («Exposed» annab muidugi palju rohkem tõlkevõimalusi ja see mitmetähenduslikkus on näitusel ka näha, olemas), mis koosneb kolmest osast: portreefotod kuulsustest-kunstnikest (Mick Jagger, Pink, Amy Winehouse jne), briti sõjainvaliididest ja Londoni kodututest – viimane fotoseeria on esimest korda ülal just Tallinnas.