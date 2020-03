Koroonahirm pööras Eesti ettevõtete elu pea peale

Tellijale

Chemi-Pharmi asutaja ja juht Ruth Oltjer tunnistas, et viimased nädalad on sõidetud justkui Ameerika mägedel. Nad on maailma mõistes tuntud ja edukas keemiafirma, mis arendab, valmistab ja turustab peamiselt desinfektante ja hügieenivahendeid. Need on tooted, mida inimesed praegu üle maailma otsivad, et ohtliku koroonaviiruse vastu võidelda. Mitmelgi pool on puhastusvahendid otsa lõppenud või on nende hind kõvasti soolasemaks läinud.