Ratas soovitab üritused ära jätta ja teeb avalduse

Peaministri sõnul tuleks üle vaadata kohtumiste ja kogunemiste vajadus. Ratas plaanib Eesti ürituste kohta teha konkreetsed ettepanekud täna valitsuses. Lisaks märkis Ratas, et praegu on majanduses mitu ohumärki ning tuleb valmis olla kriisiks. «Uusi prognoose on võimatu teha ja peame olema valmis,» lisas ta. Ratase sõnul suudab riik vajadusel laenu võtta.