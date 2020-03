Pensionivaidlus läheb tõenäoliselt riigikohtusse

Presidendi välja kuulutamata jäänud pensionireformi seadus jõudis eile ringiga tagasi riigikokku, kus see võeti võimuerakondade häältega 52:43 teist korda muutmata kujul vastu. Saadikud möönsid, et on arvestanud võimalusega, et president jätab selle taas välja kuulutama ning vaidluse peab lahendama riigikohus.