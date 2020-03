Metsamaa ostu-müügitehingute arv on langenud

Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialisti Johannes Nõupuu sõnul tehti mullu 1196 haritava maa tehingut, mille koguväärtus oli ligi 43 miljonit eurot. See on 35% rohkem kui 2018. aastal. „Tuginedes aasta ülevaate andmetele, oli mediaanhind 2019. aastal 3289 €/ha ja aastane kasv on olnud 8%,” selgitas Nõupuu. Põllumaade segmendis on valdav osa omandajatest juriidilised isikud, seda juba mitu aastat järjest.

Koos kasvava metsaga metsamaa tehingute koguarv on langenud, 2019. aastal tehti 2167 ostu-müügitehingut. See arv on kümnendiku võrra väiksem kui aasta tagasi. Ent koguväärtus, ligi 67 miljonit, on võrreldes 2018. aastaga samal tasemel. Puistuga metsamaa mediaanhind oli 2019. aastal 3946 €/ha, mis tähendab aastases võrdluses neljaprotsendilist langust. „Ka metsamaade turusegmendis on enamik omandajatest juriidilised isikud, 2019. aastal olid juriidilised isikud ligi 93% kõikidest omandajatest,” sõnas Nõupuu.