Kasemahlatootja plaanib tootmise Saksamaale kolida

Need on mõned asjad, mida lühikese tegutsemisajaga saavutatud on. Kõige värskem tunnustus on FoodTech500. „Et saja parima hulka mahtusime, oli väga positiivne üllatus,” sõnas ettevõtte tegevjuht Anne-Liis Theisen. Tunnustus annab ka kliendile kindlust, ent suurem roll on hoopis investorite kaasamisel. „Meiega on juba kontakteerunud investorid ja fondid, kes meid seal tabelis näinud,” rõõmustas Theisen.