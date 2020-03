Kanamaja võib olla aia ehe

Tellijale

Mõistagi peavad kanad kuskil elama. Üks võimalus on sisse seada päris eraldi kanamaja. Oma äranägemise järgi või internetist juhiseid otsides saab selle ka ise ehitada, aga kui kuldseid käsi ja tööriistu pole, saab selle tellida. Nõnda on tagatud, et tulemus on silmale nägus vaadata ja munejatele sobilik. Kodu- ja välismaisest meediast leiab fotosid, mis tõestavad, et kanamaja võib olla koguni aia ehteks.