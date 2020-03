Hea on olla eestlane, eriti reisides - Hyundai rallitiimi itaallasest juhi katsumused teel Mehhikosse

Tellijale

Maailmas on praegu teatavasti keerulised ajad, sest üha enam tuleb teateid koroonaviirusesse nakatunutest. Nõnda on ettevaatusabinõud sellevastaseks võitluseks üsna karmid. Meie teekond algas teisipäeva hommikul Tallinnast ja jõudmaks sihtpunkti Leonis tuli läbida veel Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid. Kokku kulus reisile lausa 23 tundi.

Eestist lahkudes polnud meil mingeid probleeme ja keegi ei küsinud mingeid lisaküsimusi, kuhu lähme ja milleks see vajalik on. Kõik muutus, kui jõudsime Saksamaale, kus teatavasti on juba üle tuhande viirusekandja tuvastatud. Passikontrollis oli esimene küsimus, kas oleme viimase kahe nädala jooksul Itaalias, Iraanis või Hiinas käinud. Pärast ametnike nõusolekut riiki siseneda tuli üllatuseks, et sääraseid protseduure ootas ees veel kaks. Õnneks läks meil kõik ladusalt ja jõudsime järgmisele lennule, kus saatuse tahtel kohtusime Hyundai rallimeeskonna pealiku Andrea Adamoga, kes on Itaaliast pärit.