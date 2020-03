Saaremaa klubi tegevjuht Hannes Sepp kuulutas oluliste võrkpallilahingute eel korduvalt, et mingit ohtu pole vaja karta. Ta eksis. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Terviseamet teatas eile, et koroonaviirusesse on nakatunud kaks saarlast. Üks kahest inimesest on Saaremaa Võrkpalliklubi tegevjuht Hannes Sepp.