Tomatiseemnete külvamise nippe

Kui on soov külvata ühte kasti eri sorte ja et sordid segamini ei läheks, tähistage rea algus puutikuga ja iga sordi rea vahele pange niit, nii saab hiljem kindel olla, millisesse sorti taim kuulub. Samuti tehke paberile spikker külvatud sortide järjekorrast. Kui külvis on valmis, katke see kergelt 0,5–1 cm mullaga ja kastke ettevaatlikult.