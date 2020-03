Tõsteliidu president toodab tervisepulbrit

BodyFood on kiire toit: valmistamine ja nõudepesemine mahub vajadusel minuti sisse. Ka söömine käib kiirelt, seejärel on aega lõunapausi millegi muu kui toiduvalmistamise peale kulutada. FOTO: Taavi Purtsak

Ammust aega on mängitud mõttega, et tulevikutoit on pulbri ja kapslite kujul. Ei tea, kas tulevik on kätte jõudnud, aga Saarepeedi lähistel, Kokaviidika külast paar kilomeetrit teeb Ain Põder pulbersööki.