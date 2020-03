Kadri Tammepuu: viiruse levikuks valmistu magades

Tellijale

Kui Hiina ja Lõuna-Koreaga on meie sidemed hõredad, siis Põhjamaadega käime tihedalt läbi. Nädala alguses lisandus Taanis 90-le koroonaviirusega nakatunule pea kaks korda rohkem ehk 172 inimest ja Norras kasvas Covid-19 juhtude arv 127 inimeselt 343ni. Nakatunute arv tõuseb kiiresti ka Hispaanias, Prantsusmaal, Šveitsis ja Saksamaal. Mitme riigi haigestumise kasvukiirus sarnaneb kahe nädala taguse Itaaliaga, kus praegu on üle 10 000 nakatunu, neist 631 on surnud. Euroopa riikide valitsused kipuvad jääma viiruse ohjeldamisel oma tegevustega hiljaks.

Hollandis kulus 12 päeva, et jõuda esimesest koroonaviirushaigest 382 juhuni. Kuni viimaste päevadeni väitsid Hollandi ametivõimud, et koroonaviirust annavad teistele edasi ainult sümptomitega nakatunud. Sõnumit kordasid nii valitsus kui tervishoiuasutused, õigustades tehtud otsuseid, aga praktika näitas, et nende seisukoht oli vale. Eesti terviseameti esindaja jagas alles teisipäeval sama teavet, et ilma sümptomiteta SARS-CoV-2 edasi ei levi, aga teame, et Covid-19 sümptomite vaba periood võib nakatunul kesta kuni kaks nädalat. Nagu ka Eestis, olid Hollandis viiruse testimise võimalused piiratud ja kodanikel vabadus otsustada, kas jäädakse haiguse ajal koju.