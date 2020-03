Tellijale

Mnjah, gümnaasiumis peaks olema juba selge, mis on keeld ja mis on soovitus. Selgus, et õpilasele oligi asi selge, kuid ministrile ilmselt mitte. Soovitus ei ole keeld, soovitus on hea nõuanne. Olukord sarnaneb natuke juhtumiga, kus maanteel on soovitatav sõidukiirus 70 km/h, kuid lubatud sõidukiirus on ikkagi 90 km/h. Kui nüüd politsei peataks selles tsoonis lubatud piirkiirusega sõitva auto ning asuks juhti väänama, sest too ei järginud soovitust sõita 70 km/h, siis oleks see jabur, kas pole?