Karm reaalsus: treeneritöö = igapäevane kangelastegu

MyFitnessi rühmatreener Mihkel Vabrit on trennis nagu positiivsuse pomm ja motivatsiooniküpsis. Kui raske on aga tema enese päev? Ütleme nii, et igaüks seda isegi ei suudaks. FOTO: Mihkel Maripuu

Astun kargesse hommikusse täpselt samal hetkel, kui algab Eesti hümn. Lipu heiskamine päikesetõusul ja mina juba jalul – kas pole uhke? Aga see pole mu enda virkus. Pöörase eksperimendi korras teen kaasa täpselt samasuguse päeva, nagu treeneri elus ette tuleb. Saalis kell 7.30, kokku kümme treeningut, kas ma pärast seda veel elus püsin? No saame näha.

Otsus just Mihkel Vabritil töövarjuna sabas käia sünnib spontaanselt ühes tema trennis. Ta on nii innustav ja kihvt kuju, lisaks aus otseütleja. Tema kõrval loodan saada treeneritööst võimalikult tõese pildi. Alles hiljem selgub, et Mihkel on juba teist aastat MyFitnessi treener number üks. See lisab kaalu, aga olgu öeldud, et valik ei tuginenud faktidele, vaid emotsioonidele.

Treeneriamet paistab kõrvalt nagu tõelise rokkstaari elu, lust ja lillepidu. Tuled, särad, saad hea vormi ja raha ka veel. Kuidas nad alati nii rõõmsad olla saaks, kui see amet raske oleks? Seda teavad vähesed, et klientidesse energiat süstida on veel omaette töö.

«Treeneritööst on ainult üks pool see, et peavad olema oskused ja hea vorm,» tunnistab Mihkel. «Teine pool on see, et me oleme meelelahutajad. Inimene tuleb trenni ja tahab end maha laadida. Treeneri ülesanne on panna inimene unustama kõik muud mured, et ta suudaks treeningut nautida.»

Iga eestlane vajaks üht Mihklit

Midagi Mihkel Vabrit ilmselgelt teeb või rohkem annab, sest ta on suutnud arvestatava armee fänne ära tinistada. Nood tulevad trenni sellepärast, et Mihkel on seal. Mitmed käivad temaga klubist klubisse kaasas, nii et näod on juba tuttavad.

«Mina käin regulaarselt Mihkli trennides,» räägib Helena (26) emotsionaalselt. «Mihkel ongi superäge ja siiras! Ma arvan, et iga eestlane vajaks oma ellu sellist inimest nagu tema, olgu siis treeneri, sõbra, kolleegi või kodupoe müüja näol. Selline inimene muudab su päeva palju paremaks! Ausalt. Ja kui ta on su treener, siis saad parema vormi samuti.»

Leidub selliseid spordiklubi liikmeid, kes on isegi ühe päeva jooksul mitmel korral platsis. Ka mina näen oma eksperimendi käigus mitut sellist, ja ei saa salata – vorm on neil kadestamisväärne ning näod nalja täis, justkui oleks trennitund parim osa päevast.

Mihkel vaid muigab selle peale tagasihoidlikult. «Jah, see on tavaline, et on liikmeid, kes käivad viis päeva nädalas mul trennis. Hetked Mihkliga.»

Jõuame Postimaja MyFitnessi, kus ülirõõmus fänn Artur (33) juba ootab ja lööb treeneriga nukid. «Mihkli trennid on hästi kaasahaaravad,» seletab ta õhinal. «Ta on positiivne inimene – tantsib, laulab lugudele kaasa. See on uskumatu, kui palju ta teeb, see mees elab reaalselt MyFitnessis! Mihklil on nii palju fänne, et tema foto oli ainus, mis treenerite stendi pealt pihta pandi. Ja mis mulle jubedalt meeldib – ta teeb ise kaasa, innustab rohkem pingutama.»

Ise kaasa tegemisel on siiski kaks otsa. Inimestele saalis on see täiendav motivatsioonilaks, treenerile aga koormus. Paar tundi oleks nohu, aga kui treeninguid koguneb korralik hulk?