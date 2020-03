Käsi Eesti moepulsil

Tellijale

Tallinna moenädal on maailma analoogidest mitmes mõttes parem. Ei näidata kauget tulevikku ehk järgmise talve disaine. Eesti toimetab teises rütmis – kõike, mida lavalaudadel näha saab, on võimalik kasvõi kohe ise kanda. Kevad kraabib juba ukse taga, sul on kindlasti tarvis midagi tujutõstvat ja ideetihedat, mida kandes kauneima aastaaja saabumist tähistada. Ning iga õige eestlane kannab vaid Eesti moekunsti! Noppisime välja mõned pärlid peagi algavalt Tallinn Fashion Weekilt.