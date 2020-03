Andrus Karnau: ametlikult on kõik korras

Tellijale

Tarankov hukkus Haapsalu lahe sopis, mis tungib kõige sügavamale maismaasse ning kannab nime Saunja laht. Sellest lääne poole jääv Tagalahe-nimeline osa on aga juba nii tugevalt mererohtu täis kasvanud, et kalapaadil on selles keeruline liikuda.

Haapsalu Tagalaht on tugevalt eutrofeerunud. Ühe lahesopi allakäik pole ainult kohalik asi. See pole isegi vaid riigisisene asi, sest Eesti on lubanud täita Euroopa Liidu veedirektiivi nõudeid. 2009 võttis valitsus, mida juhtis Andrus Ansip, kohustuse, et 12 aastaga peaks Tagalahe olukord paranema. Seda pole juhtunud. 2015. aasta aruande järgi Tagalahe olukord hoopis halvenes.