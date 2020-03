Elmer Joandi: elekter purki – tarbijast saab ka hoidistaja

Tellijale

Elektriturg vajab targa võrgu lahenduste kiiremat rakendamist. Kes on jälginud viimase aasta elektri börsihindu Euroopas, võib täheldada, et elektrit saab varsti peaaegu tasuta. Eestil tuleks siinkohal riskidega tegelemiseks ja tasuta elektrist kasu saamiseks aastaks 2025 võtta kasutusele hetkepõhine elektriturg, kus tarbimist reguleeritakse vastavalt tootmisele. Meetmepakett, mis sellist tarbimise suunamist ja salvestamise soodustamist hõlmaks, võiks kanda nime «Elekter purki 2025».

Saksamaa võrgupiirkonna elektrihind on ajuti suisa negatiivne, samas on Eestis kümneeurose elektrihinna juures elektri ülekanne 40 eurot ning seonduvad muud maksud pea teist sama palju, kliendiarve umbes 80 eurot – energia hind on tihtipeale üksnes 10–20 protsenti koguarvest. See järjest süveneb, kuna tuulest ja päikesest saadud elektrit Euroopa elektrivõrku järjest lisandub, sellest saime tänu soojale talvele sedakorda eelvaate.