Kalev Stoicescu: Putin igaveseks

Tellijale

President Vladimir Putini 15. jaanuaril algatatud Venemaa põhiseaduse muutmise protsess kihutab libedalt nagu kiirrong õhkpadjal. Teatraalsus, religioosne alandlikkus ja sümbolism torkab silma igal sammul. Rong jõuab lõppjaama kolme kuu ja ühe nädalaga ehk täpselt 22. aprillil, kui möödub 150 aastat bolševistliku türanni Vladimir Lenini sünnist. Rong vahepeatusi ei tee ning kõik sõidavad kaasa, sest hädapidur töötab ainult teoreetiliselt, uksed on lukus ning väljuda on võimalik üksnes kangelaslikult tualeti akna kaudu.

Möödub veel 17 päeva nagu seitseteist kevadist hetke ning endine Stirlitz ja eluaegseks tsaar-presidendiks saanud Putin juhatab seni vägevaimat võiduparaadi Punasel väljakul. Venemaa on näilises üleüldises joovastuses, sest saadakse aru, et ka 10. mai on päev ning tavavenelaste elatustase muutub jätkuvalt viletsamaks. Putin selgitab TASSile, et süüdi on naftahinna langus maailmaturul ning selle eest ei saa loomulikult mitte keegi Venemaal isiklikku vastutust kanda.