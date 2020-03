Jaan Ginter: millal on vaja välja kuulutada eriolukord?

Meie eriolukorrale lähedasi meetmeid on kasutusele võtnud mitmed SARS-Cov-2 viirusest tugevasti haavatud riigid. Kui tõeseks osutub informatsioon, et Hiina on selle viiruse tohutut levikut reaalselt suutnud efektiivselt tõrjuda, siis tuleb tunnistada, et kuigi meile ei pruugi mitmed seal kasutusele võetud meetmed vastuvõetavad tunduda, on need tugevasti isikuvabadusi riivavad meetmed seni olnud ainsad, mis Covid-19 tõrjumisel selgemat edu saavutanud on. Võib ilmneda, et ainult kõige leebemate vahenditega piirdumisel ei pruugi sellest viirusest jagu saamine suuremate kadudeta õnnestudagi.