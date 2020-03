Võrumaa «koroonapeole» jõudis viirus Taist

«Võrus on praegu suur paanika, kõik arvavad, et neil on koroona,» kirjeldas üks peol viibinud naine. «Telefon heliseb vahetpidamata, tuttavad uurivad, kuidas mul tervis on ja mida nad ise peaksid tegema.» Tema sõnul oli pidulisi üle saja, enamjaolt tuntud ja aktiivsed inimesed, kes on vahepeal palju rahvarohketes kohtades ringi liikunud.

«Ma olen väga tige ­selle koroonahaige peale – ta ei järginud reegleid ega püsinud lõuna­maareisilt tulles igaks juhuks 14 päeva kodus,» kirjeldas naine enda ja oma tuttavate emotsioone. «Ma tahaksin tema käest küsida: kuidas sa võisid meile nii teha?!»

Naine möönis, et külaline käis puhkusel küll Tais, mis polnud selleks ajaks riskipiirkonnaks kuulutatud, aga oleks võinud siiski ettevaatlikum olla. «Need võrukad, kes hiljuti Itaaliast suusareisilt tulid, peole ei ilmunud, saatsid ainult tervituse,» märkis ta. «Tema aga suhtles peol elavalt. Üldse suhtlesid seal kõik väga palju, peoseltskond oli küll jaotatud laudadesse, aga kõik käisid ringi tuttavatega juttu ajamas.»

Postimehele infot andnud naisele teadaolevalt tundis eile end halvasti kümmekond pidulist, nende seas ka juubilar, hiljuti Saaremaalt Võrumaale tagasi kolinud võrkpallitreener Urmas Tali. Kas nohu, köha ja kehva enesetunde põhjuseks on koroona või mingi muu viirus, on praegu analüüsimisel.

Kui kiiresti peolised proovi andma jõuavad, pole teada. Peol viibinud naisele oli näiteks üks palavikku jäänud tuttav kurtnud, et ta avaldas soovi minna koroonaproovi tegema, aga tal ei lubatud minna. «Öeldi, et ei saa enne, kui tekivad köha ja hingamisraskused,» seletas naine. «Helistasin ka ise kiirabisse, mulle öeldi samuti, et enne proovi ei tehta, kui avalduvad sümptomid.»

Naine kinnitas, et tunneb end praegu hästi. «Kiirabist öeldi, et paanikasse ei tohi sattuda, et oodake need viis kuni seitse päeva ära, kui haigus tõenäoliselt võib avalduda,» seletas ta. «Töölt saadeti ära, kütame õhtuks sauna, ämm lubas viski ka välja otsida.»

Kuna juhtum puudutab väga suurt hulka inimesi, otsustas Võru linnavalitsus eilsel kriisikoosolekul sulgeda 17. märtsi õhtuni kõik koolid-lasteaiad ja muud avalikud asutused. Peokoht Navi seltsimaja desinfitseeritakse põhjalikult.

Seltsimaja asub Võru vallas. Võru vallavalitsus otsustas sulgeda kõik valla hallatavad avalikke teenuseid pakkuvad asutused kuni 26. märtsini, koolid 16. märtsini. Laste­aiad otsustati jätta esialgu avatuks, kuid vanematel paluti haigussümptomitega lapsi tungivalt lasteaeda mitte tuua. Esmaspäeval koguneb kriisikomisjon uuesti.

Võrumaa koroonapeo lainetus küündis ka Tartumaale: Elva vallavalitsus ja gümnaasium otsustasid sulgeda üheks päevaks Elva gümnaasiumi. Põhjuseks oli, et võrkpallitreeneri sünnipäeval osales ka ühe Elva valla spordiklubi treener, kes on samuti haigestunud, kuid ei ole veel selge, kas tegu on koroonaviiruse või gripiga.