See kevad tulid kulka kirjanduspreemiad teisiti

Käesoleva teksti pealkiri – parafraas ühest Henrik Visnapuu värsist – ei osuta siiski viiruse otsesele või kaudsele mõjule. Vaid asjaolule, et kultuurkapitali kirjandusauhinnad, mille määramine on tekitanud viimastel aastatel vastavates ringkondades korduvalt avalikku nurinat seoses teatud laureaatidega, pakkusid tänavu kuluaarides kõvasti kõneainet juba enne võitjate väljakuulutamist.

Nimelt otsustas žürii kõigis algupärast ilu- ja mõttekirjandust hõlmavates kategooriates (v. a lastekirjandus) jagada omavahel ülesanded ära nii, et iga valdkonna – nii sealse nominentide kui ka võitja valiku – üle otsustas kõigest üks inimene. Üleminek žüriipreemiatelt kuraatoripreemiatele on kindlasti paleepööre. Olgugi et esialgu üksnes ajutine. See tõukus kuuldavasti žürii esimehe Märt Väljataga ettepanekust ega lähe mingil moel vastuollu preemia senise statuudiga.