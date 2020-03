Tellijale

Põhiseaduskaitse liiduamet (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) leiab, et Tiiva puhul on tegemist tõendatult ekstremistliku ettevõtmisega ning selle asutajad on paremäärmuslased. Kuna ühendus töötab vastu põhiseadusega tagatud inimõiguste järgmisele ja demokraatlikule korrale, vajab see BfV hinnangul pidevat järelevalvet.