Züleyxa Izmailova: kliimakriisi kergendavad vastutustundlikud valikud

Kuid poliitikud ei ole ainsad, kellel on oma roll kliimamuutusevastases võitluses. IPCC raportitest selgub, et vaja on süsteemset muutust, mis hõlmab igaühe tegemisi. Mudeldades eri eluviiside mõju kliimale, saab viia valikud ka üksikisiku tasandile – millised on need igapäevased otsused, mis aitaksid pidurdada kasvuhoonegaaside õhku paiskamist?

Esiteks transport – IPCC soovitab transpordist tuleneva süsinikujalajälje vähendamiseks kasutada ühistransporti, sõidujagamist ning lennukite ja mootorsõidukite asemel hübriid- ja elektriautode kasutamist. Siiski toonitab raport, et nimetatud meetod toob enam kasu siis, kui üleminek on ulatuslik ja kiire. «Minevikus leidub küll näiteid muutustest, mis on toimunud piisavalt tempokalt, ent puudub ajalooline pretsedent muutuste ulatuslikkusest, mis on praegu vajalikud, et hoida soojenemine alla 1,5 kraadi, eriti majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikul viisil,» jätkab raport, lisaks on selle lahenduse toimimiseks vaja, et panustaksid nii riik, eraettevõtted kui iga inimene üksikult.