Kuna Sordole on see tänavu esimene MM-etapp, on ta päris kaua suurest mängust eemal olnud. Nõnda võivad esimesed kiiruskatsed olla üsna harjumuspäratud, kuid hispaanlane ei tee sellest suurt numbrit. «Olen veendunud, et ei suuda kohe parimat kiirust näidata, kuid ega esimeste kiiruskatsetega ei võidetagi rallisid. Halvimal juhul võid hoopis kaotada.»