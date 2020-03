Noorus on ilge aeg, noorus ei tule iial...

Tellijale

Esiteks teose vorm. Peedu Saar on kirjutanud oma lühiromaani armastuskirja vormis, otsekui soovist vahendada lugejale armukire võimalikult tõetruuna mõjuvat kasutajakogemust. Kuid see ei toimi suuresti samadel põhjustel, mis muutsid ebaveenvaks «Pascualis» kasutatud päevikuvormi: autori suutmatus ja/või soovimatus püsida ühes stiiliregistris ning hoiduda lõpututest kirjeldustest ja otsekõne katketest, mis töötavad oma literatuurses ilulevuses vastu siiruse, vahetuse ja autentsuse ideaalile.

Samuti ei veennud mind Saare kalduvus rääkida oma teksti ainuisikulisest adressaadist läbisegi teises ja kolmandas isikus, sageli kõrvuti asetsevates lausetes (nt lk 89, 163). On see nüüd kontseptuaalse ülemõtlemise, vähese järelemõtlemise või tehnilise alatoimetamise tulemus, mine võta kinni, aga mõjus lugedes, andestatagu läbikukkunud kalambuur, pretensioonika lohakusena. Kõnealuste vormimängude tõttu kaotab Saar suurima, mida tal autorina üldse kaotada on: oma autorihääle ja autoripositsiooni.